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Современное оборудование и техника появились в аэропортах Ямала

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 04:43
Общество
Современное оборудование и техника появились в аэропортах Ямала
pexels.com  /  Tarik Nachat

Салехард, 26 февраля. Ямальские аэропорты обзавелись новым сертифицированным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам. Об этом сообщили в правительстве региона.

Рентгенотелевизионные досмотровые установки багажа и ручной клади появились в зданиях аэровокзалов Салехарда, Тольки и Краноселькупа. Оборудование будет помогать искать запрещенные к перевозке предметы и вещества, пишет «Ямал-Медиа».

«Устройства уникальны тем, что в их основе — физические свойства рентгеновских лучей. Они позволяют получать изображения сканируемого объекта без его вскрытия», — отмечается в сообщении правительства.

Благодаря новым технологиям у сотрудников аэропорта появится возможность рассмотреть груз с нескольких ракурсов. В аэропорт Салехарда доставили новый арочный металлодетектор, в здание Красноселькупа – детектор паров взрывчатых веществ.

Кроме оборудования в аэропортах, в одном из городов Ямала появятся новая котельная и очистные сооружения. С их помощью будет снижен риск возникновения серьезных коммунальных аварий.

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