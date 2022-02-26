Современное оборудование и техника появились в аэропортах Ямала

Салехард, 26 февраля. Ямальские аэропорты обзавелись новым сертифицированным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам. Об этом сообщили в правительстве региона.

Рентгенотелевизионные досмотровые установки багажа и ручной клади появились в зданиях аэровокзалов Салехарда, Тольки и Краноселькупа. Оборудование будет помогать искать запрещенные к перевозке предметы и вещества, пишет «Ямал-Медиа».

«Устройства уникальны тем, что в их основе — физические свойства рентгеновских лучей. Они позволяют получать изображения сканируемого объекта без его вскрытия», — отмечается в сообщении правительства.

Благодаря новым технологиям у сотрудников аэропорта появится возможность рассмотреть груз с нескольких ракурсов. В аэропорт Салехарда доставили новый арочный металлодетектор, в здание Красноселькупа – детектор паров взрывчатых веществ.

Кроме оборудования в аэропортах, в одном из городов Ямала появятся новая котельная и очистные сооружения. С их помощью будет снижен риск возникновения серьезных коммунальных аварий.