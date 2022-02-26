Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов попал в санкционный список ЕС

Москва, 26 февраля. Евросоюз ввел санкции против актера и депутата Госдумы Дмитрий Певцова из-за ситуации вокруг Украины. Его имя числится в официальном журнале ЕС.

Согласно тексту документа, Певцов поддержал ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые были подписаны между Россией и республиками Донбасса. Именно по этой причине он попал под ограничения ЕС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что санкции будут одинаковы для всех физических лиц, попавших в список. Они касаются заморозки активов.

Российский президент Владимир Путин признал независимость Донбасса и подписал соглашение о дружбе с республиками 21 февраля. Утром 24 февраля Москва объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины для помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик.