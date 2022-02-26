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Глава МИД Японии ушел от ответа про санкции в отношении Путина и Лаврова

Политика
Глава МИД Японии ушел от ответа про санкции в отношении Путина и Лаврова
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 26 февраля. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси провел переговоры по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации на Украине. По итогам этого разговора дипломат не стал отвечать на вопрос СМИ, будет ли Токио вводить санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам министра, сначала Япония должна реализовать озвученные 25 февраля меры. Чиновники будут следить за развитием ситуации на Украине и реагировать в сотрудничестве с США, отметил он.

Есимаса Хаяси проинформировал Блинкена о введенных антироссийских санкций в финансовом и торговом секторах. Представители дипломатических ведомств сошлись во мнении, что действия России на Украине не ограничиваются только Европой.

До этого о крупном пакете санкций в отношении ряда отраслей экономики России заявили ЕС, Британия, США и Канада. Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что персональные ограничения со стороны Запада против руководства страны чреваты разрывом связей с Москвой.

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