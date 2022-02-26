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Посол в Оттаве Степанов: западные санкции ведут к разрыву отношений с Россией

Политика
Посол в Оттаве Степанов: западные санкции ведут к разрыву отношений с Россией
pixabay.com  /  PD

Оттава, 26 февраля. Вводя персональные санкции против руководства России и ее президента Владимира Путина, Канада и ее западные союзники сознательно подводят себя к рубежу полного разрыва отношений с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат в интервью РИА Новости отметил, что Москве сложно проанализировать, какие цели преследуют западные государства своими «абсурдными шагами». Степанов добавил, что Запад недооценивает принципиальность России, надеясь на ее отступление.

«Этот беспрецедентный шаг свидетельствует о том, что Канада и ее западные союзники сознательно подводят себя к рубежу разрыва всех отношений с Россией, перейдя который сложно представить цивилизованный возврат к нормальности», — сказал Степанов.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он также добавил, что эта мера была вынужденной.

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