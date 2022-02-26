Washington Post: США готовы эвакуировать Зеленского

Вашингтон, 26 февраля. Правительство США готово посодействовать в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Такую информацию приводит газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

Сообщение американского таблоида последовало после обострения ситуации на Украине. В понедельник, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин сообщил, что подписал указ о признании независимости ЛДНР. Следом главы суверенных республик попросили у Москвы помощи в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины.

Путин принял решение помочь ЛДНР и инициировал спецоперацию в Донбассе. Данный шаг президент России назвал вынужденным.

Эти события спровоцировали разного толка слухи о местоположении украинского лидера. Например, CNN распространил информацию, что Зеленский спрятался в бункере. Однако сам политик опроверг эти домыслы и подтвердил, что остается в Киеве.