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ЕС запретил поставки в Россию товаров для использования в космической отрасли

Экономика
ЕС запретил поставки в Россию товаров для использования в космической отрасли
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Брюссель, 26 февраля. Брюссель запрещает поставки в Россию товаров для использования в авиационной или космической промышленности, полный список ограничений опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Власти Евросоюза наложили ряд ограничений на Россию в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины. В частности, в Россию будет запрещено поставлять товары, которые можно использовать в авиационной и космической промышленности.

Кроме того, Брюссель распространил санкции на финансовый сектор РФ. Речь идет об ограничительных мерах в отношении Альфа-Банка и «Открытия».

Ранее сообщалось, что ЕС ввел жесткие санкции в отношении предприятий российского военно-промышленного комплекса. Ограничения коснулись предприятий «Сухой», «Туполев» и других.

На заседании Совета Безопасности ООН представитель России Василий Небензя призвал США «не читать мораль» из-за спецоперации по Украине.

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