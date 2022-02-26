Британский МИД призвал отказаться от поездок в приграничные районы южных регионов России

Лондон, 26 февраля. Гражданам следует воздержаться от каких-либо поездок в приграничные районы некоторых регионов России, расположенных на юге страны. Такое заявление сделали представители Министерства иностранных дел Великобритании.

Данные меры связаны с начавшейся утром 24 февраля специальной операцией России по демилитаризации Украины. Как отметили в МИД Великобритании, речь идет о таких регионах, как Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская и Воронежская области.

Ранее британское дипломатическое ведомство сообщило, что власти страны намерены ввести очередные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Так, компаниям будет запрещено предоставлять им какие-либо услуги.