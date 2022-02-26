Банки ЕС отчитаются о принадлежащих россиянам депозитах от 100 тыс. евро

Москва, 26 февраля. Совет ЕС обязал европейские банки предоставить отчеты о депозитах свыше 100 тысяч евро, которые принадлежат физическим и юридическим лицам из России.

Вместе с этим кредитные организации должны получить обоснование происхождения денежных средств. Список таких депозитов необходимо предоставить до 27 мая текущего года в национальные компетентные органы государств-членов, на территории которых они расположены, или в Еврокомиссию.

Евросоюз ранее ввел санкции против российских Альфа-банк и «Открытия». Соответствующее решение принято из-за военной спецоперации России, нацеленной на демилитаризацию Украины и оказание помощи жителям Донбасса.