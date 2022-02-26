Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 04:35
04:26
Политика
Посол в Оттаве Степанов: западные санкции ведут к разрыву отношений с Россией
04:19
Политика
Washington Post: США готовы эвакуировать Зеленского
04:16
Общество
Гинцбург заявил о высокой эффективности «Спутника V» против «тяжелого» омикрон-штамма
04:13
Шоу-бизнес
Басков, Машков, Канделаки: кто еще из звезд шоу-бизнеса поддержал спецоперацию на Украине
04:01
Экономика
ЕС запретил поставки в Россию товаров для использования в космической отрасли
04:00
Общество
Британский МИД призвал отказаться от поездок в приграничные районы южных регионов России
03:53
Политика
Банки ЕС отчитаются о принадлежащих россиянам депозитах от 100 тыс. евро
03:44
Политика
Постпред России при ОНН Небензя призвал коллегу из США не читать мораль о «вторжении»
03:39
Политика
МИД Великобритании: компаниям запретят предоставлять услуги Путину и Лаврову
03:32
Политика
Небензя на заседании Совбеза ООН высказался о фейках про спецоперацию России
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Банки ЕС отчитаются о принадлежащих россиянам депозитах от 100 тыс. евро

Политика
Банки ЕС отчитаются о принадлежащих россиянам депозитах от 100 тыс. евро
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Совет ЕС обязал европейские банки предоставить отчеты о депозитах свыше 100 тысяч евро, которые принадлежат физическим и юридическим лицам из России.

Вместе с этим кредитные организации должны получить обоснование происхождения денежных средств. Список таких депозитов необходимо предоставить до 27 мая текущего года в национальные компетентные органы государств-членов, на территории которых они расположены, или в Еврокомиссию.

Евросоюз ранее ввел санкции против российских Альфа-банк и «Открытия». Соответствующее решение принято из-за военной спецоперации России, нацеленной на демилитаризацию Украины и оказание помощи жителям Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Банки ЕС отчитаются о принадлежащих россиянам депозитах от 100 тыс. евро
евросоюз донбасс ес
Комментировать