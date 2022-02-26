Постпред России при ОНН Небензя призвал коллегу из США не читать мораль о «вторжении»

Нью-Йорк, 26 февраля. Представитель России при ООН Василий Небензя призвал американского коллегу американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд не читать ему мораль по поводу «вторжений». Российский дипломат напомнил ей об истории США.

Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН назвал фейком ее заявление о якобы уничтоженном российскими военными детском саде на Украине. По словам представителя России, Москве «трудно тягаться» с Вашингтоном по количеству вторжений.

«Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль?» — задался он риторическим вопросом.