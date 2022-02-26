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МИД Великобритании: компаниям запретят предоставлять услуги Путину и Лаврову

Политика
МИД Великобритании: компаниям запретят предоставлять услуги Путину и Лаврову
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 26 февраля. Правительство Великобритании введет очередные запреты против главы РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщили в МИД Соединенного Королевства.

Владимир Путин и Сергей Лавров попали под санкции Великобритании. Компаниям страны будет запрещено предоставлять президенту и министру товары и услуги. Данная мера введена на фоне проведения Россией спецоперации в Донбассе.

«В рамках новых санкций, затрагивающих персонально Путина и Лаврова, будут немедленно заморожены их любые британские активы, а компаниям Великобритании будет запрещено предоставлять им товары, услуги или счета в будущем», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

Кроме Великобритании персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова ввели в Канаде. Данное решение является неприемлемым и Москва даст на него ответ, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

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