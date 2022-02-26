Небензя на заседании Совбеза ООН высказался о фейках про спецоперацию России

Нью-Йорк, 26 февраля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал на заседании Совета Безопасности международной организации множество фейков о спецоперации на Украине.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины объявил ранее президент России Владимир Путин. Минобороны РФ сообщило, что ведет точечные удары по военной украинской инфраструктуре, угрозы для гражданских лиц нет.

Однако на Западе стали активно распространяться фейки об этой операции. По словам дипломата Небензи, используются фотографии американской армии.

«Здесь есть все — и фотографии с парадов, и фотографии американских самолетов, которые бомбили Ливию, и фотографии Сирии, и даже взрыв в Бейруте, который выдается как то, что происходило на Украине», — пояснил представитель России.

По словам Небензи, нет подтверждений гибели мирного населения от действий российских военных. Напротив, это украинские националисты используют гражданских лиц в своих целях, подчеркнул он.