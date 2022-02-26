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Спецкор Сладков в Донбассе

Генсек ООН Гутерреш назначил гуманитарного координатора по Украине

Политика
Генсек ООН Гутерреш назначил гуманитарного координатора по Украине
un.org  /  Пресс-служба ООН

Нью-Йорк, 26 февраля. Очередной собрание Совета безопасности ООН было посвящено обстановке на Украине. Генсек Организации Антониу Гутерреш заявил о назначении гуманитарного координатора по стране.

Участники Совбеза ООН должны проголосовать по проекту резолюции в связи с проведением Россией спецоперации в Донбассе. Целью этих мероприятий является защита мирных граждан и демилитаризация Киева.

В ходе заседания генсек ООН Гутерреш заявил, что назначил гуманитарного координатора по Украине. Кто им стал пока не сообщается. На собрании присутствовал постпред России Василий Небензя.

Российский постпред при ООН Василий Небензя выступил с речью на заседании Совета безопасности. Он указал, что украинские националисты используют мирных граждан в качестве живого щита и размещают вооружения в жилых кварталах.

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