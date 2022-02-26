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Постпред Украины в ООН Кислица заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Политика
Постпред Украины в ООН Кислица заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;

Нью-Йорк, 26 февраля. Украинские власти готовы вести переговоры с Россией, заявил заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. В обращении к россиянам он отметил, что республики Донбасса обратились за помощью. По его словам, ответственность за кровопролитие на востоке страны ляжет на киевский режим.

В ООН организовали заседание Совета Безопасности. Представитель Украины Сергей Кислица отметил, что Киев «на постоянно основе» открыт к переговорам с Москвой.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что украинские националисты используют мирных жителей в качестве живого щита и размещают вооружение в жилых кварталах. Они фактически создают угрозу для гражданских лиц, подчеркнул дипломат.

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