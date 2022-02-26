ЕС ввел ряд жестких санкций против военно-промышленного комплекса России

Брюссель, 26 февраля. Брюссель ввел жесткие финансовые и технологические, экономические ограничения против военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России.

Власти Евросоюза наложили санкции на 60 ведущих промышленных компаний РФ из-за спецоперации на Украине. Список ограничений был указан в Официальном журнале ЕС. Санкции коснулись предприятий «Сухой», «Туполев», ракетно-космического центра «Прогресс», Калашникова и других.

Эти компании не смогут получить доступ к рынку капитала и любым финансовым услугам. Предприятиям военно-промышленного и энергетического комплексов РФ не предоставят техническую или иную помощь.

Ранее представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя высказался по ситуации на Украине. По словам высокопоставленного дипломата, Киев стал пешкой в руках западных стран. Целью проведения спецоперации в Донбассе является демилитаризация Украины, подчеркнул он.