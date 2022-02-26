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ЕС ввел ряд жестких санкций против военно-промышленного комплекса России

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 03:11
Экономика
ЕС ввел ряд жестких санкций против военно-промышленного комплекса России
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Брюссель, 26 февраля. Брюссель ввел жесткие финансовые и технологические, экономические ограничения против военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России.

Власти Евросоюза наложили санкции на 60 ведущих промышленных компаний РФ из-за спецоперации на Украине. Список ограничений был указан в Официальном журнале ЕС. Санкции коснулись предприятий «Сухой», «Туполев», ракетно-космического центра «Прогресс», Калашникова и других.

Эти компании не смогут получить доступ к рынку капитала и любым финансовым услугам. Предприятиям военно-промышленного и энергетического комплексов РФ не предоставят техническую или иную помощь.

Ранее представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя высказался по ситуации на Украине. По словам высокопоставленного дипломата, Киев стал пешкой в руках западных стран. Целью проведения спецоперации в Донбассе является демилитаризация Украины, подчеркнул он.

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