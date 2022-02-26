Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит

Москва, 26 февраля. Националисты на Украине используют мирных жителей в качестве живого щита и размещают вооружение в жилых кварталах, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Украинские боевики размещают реактивные системы залпового огня (РСЗО) прямо в жилых квартах, подвергая опасности мирное население. По словам постпреда, Украина оказалась в ловушке Запада, который использует ее для своей геополитической игры, наплевав на интересы народа.

Ранее Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Украине, назвав его антироссийским. Он посвящен военной спецоперации Москвы, направленной на помощь жителям республик Донбасса и демилитаризацию Украины.