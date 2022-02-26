Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 03:07
02:55
Политика
Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит
02:55
Технологии
Twitter временно не будет показывать рекламу жителям России и Украины
02:47
Политика
Небензя опроверг информацию о гибели украинцев из-за действий России
02:46
Политика
Василий Небензя: Украина стала пешкой в геополитической игре Запада
02:44
Политика
Небензя: за сутки от рук украинских силовиков погибли четыре мирных жителя Донбасса
02:41
Политика
Небензя назвал проект резолюции Совбеза ООН по Украине «антироссийским»
02:37
Политика
Посол в Оттаве: Россия ответит на санкции Канады в отношении Путина
02:31
Политика
Шойгу и Герасимов попали в санкционный список Госдепа США
02:30
Политика
Зеленский: Франция поддерживает отключение России от SWIFT
02:29
Экономика
ЕС ввел санкции против производителя самолетов «Су»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 02:55
Политика
Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит
twitter.com  /  @RussiaUN

Москва, 26 февраля. Националисты на Украине используют мирных жителей в качестве живого щита и размещают вооружение в жилых кварталах, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Украинские боевики размещают реактивные системы залпового огня (РСЗО) прямо в жилых квартах, подвергая опасности мирное население. По словам постпреда, Украина оказалась в ловушке Запада, который использует ее для своей геополитической игры, наплевав на интересы народа.

Ранее Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Украине, назвав его антироссийским. Он посвящен военной спецоперации Москвы, направленной на помощь жителям республик Донбасса и демилитаризацию Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит
украина донбасс совбез оон небензя
Комментировать