Twitter временно не будет показывать рекламу жителям России и Украины

Сан-Франциско, 26 февраля. Социальная сеть Twitter сообщила об изменениях в работе на территории России и Украины.

Администрация площадки приняла решение скрыть некоторые рекомендации для жителей двух государств. Ограничение будет носить временный характер. Таким образом социальная сеть намерена бороться с тиражированием оскорбительного контента.

Также российские и украинские пользователи Twitter перестанут видеть рекламу. Сообщения такого типа тоже будут временно скрыты.

Серьезные неполадки произошли в работе Twitter 17 февраля. Пользователи Сети массово жаловались на сбой в социальной сети, согласно данным сайта Downdetector.