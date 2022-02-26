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Спецкор Сладков в Донбассе

Небензя опроверг информацию о гибели украинцев из-за действий России

Политика
Небензя опроверг информацию о гибели украинцев из-за действий России
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 26 февраля. Никаких достоверных подтверждений гибели среди гражданского населения на территории Украины в результате действий России нет. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.

Вместе с этим он подчеркнул, что сообщения о разбомбленном детском саду на Украине также являются откровенным фейком. По словам Небензи, в скором времени российские военные выполнят все поставленные задачи на территории страны.

Небензя прокомментировал и проект резолюции Совета безопасности ООН по Украине. По его мнению, он является «антироссийским».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Свое решение он назвал вынужденным. Необходимость данного действия глава государства объяснил защитой мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима. Вслед за этим Запад начал массово вводить ограничения против компаний, юридических и физических лиц России.

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