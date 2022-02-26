Василий Небензя: Украина стала пешкой в геополитической игре Запада

Нью-Йорк, 26 февраля. Совет безопасности ООН снова собрался для обсуждения ситуации вокруг Украины. На нем присутствует постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Участники Совбеза ООН должны проголосовать по проекту резолюции в связи с обострением конфликта и проведением Россией спецоперации в Донбассе. Целью мероприятий является демилитаризация Киева.

«Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре, не заботясь об интересах народа», — заявил постпред России при ООН Небензя.

Проект резолюции Совбеза ООН по Украине является «антироссийским». Силовики продолжают наносить удары по Луганской и Донецкой народным республикам, добавил постпред РФ Василий Небензя.