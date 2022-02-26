Небензя: за сутки от рук украинских силовиков погибли четыре мирных жителя Донбасса

, 26 февраля. Только за прошедшие сутки четверо мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик погибли от рук украинских военных, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Действия Вооруженных сил Украины привели к нескольким смертям среди мирного населения в Донбассе за прошедшую пятницу. Об этом Небензя заявил в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

«Только сегодня погибли четыре мирных жителя от рук украинских вооруженных сил», — заявил Небензя.

В Донбассе 24 февраля началась специальная операция России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эта мера является вынужденной, так как кровопролитие в ДНР и ЛНР необходимо остановить.