Небензя назвал проект резолюции Совбеза ООН по Украине «антироссийским»

Нью-Йорк, 26 февраля. Проект резолюции Совета безопасности ООН по Украине является «антироссийским». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Постпред также добавил, что за последние сутки украинские силовики продолжили наносить удары по ЛДНР. В результате этих ударов погибли четыре мирных жителя республик Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он также добавил, что власти Киева не оставили Москве иного выбора для обеспечения безопасности.