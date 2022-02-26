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Посол в Оттаве: Россия ответит на санкции Канады в отношении Путина

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 02:37
Политика
Посол в Оттаве: Россия ответит на санкции Канады в отношении Путина
Федеральное агентство новостей

Оттава, 26 февраля. Власти Канады ввели санкции против президента России Владимира Путина. Москва даст ответ на данные ограничительные меры, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Западные и европейские страны начали вводить персональные санкции в отношении президента Владимира Путина. Он в своем заявлении ранее объявил о старте военной спецоперации в Донбассе с целью демилитаризации Украины, назвав эту меру вынужденной.

«Решение Канады о санкциях против Путина неприемлемо, на него последует ответ», — предупредил посол в беседе с РИА Новости.

Ранее Европейский союз официально ввел санкции в отношении российского президента Владимира Путина. Ограничительные меры затронули и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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