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Шойгу и Герасимов попали в санкционный список Госдепа США

Политика
Шойгу и Герасимов попали в санкционный список Госдепа США
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Вашингтон, 26 февраля. Государственный департамент США ввел санкционные ограничения в отношении главы Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее санкции против президента РФ Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова ввела Канада. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Оттава также выступила за отключение РФ от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

Двумя днями ранее Москва объявила о старте специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти не оставили Кремлю другого выбора, а сама спецоперация преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины».

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