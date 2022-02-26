Зеленский: Франция поддерживает отключение России от SWIFT

Киев, 26 февраля. Париж поддержал инициативу об отключении России от международной системы платежей SWIFT. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, по словам украинского лидера, Франция полностью поддерживает включение президента России Владимира Путина в санкционные списки ЕС. Вместе с ним под ограничения попал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее появилась информация, что Евросоюз расширил ограничения в отношении физических лиц. В список попали глава российского правительства Михаил Мишустин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и замминистра председателя Совбеза Дмитрий Медведев.