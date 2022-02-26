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Венгрия выразила готовность стать площадкой для контактов России и Украины

Политика
Венгрия выразила готовность стать площадкой для контактов России и Украины
pixabay.com

Будапешт, 26 февраля. Будапешт готов выступить в роли площадки для переговоров Москвы и Киева по украинскому конфликту. Соответствующее предложение направлено обеим сторонам, заявил представитель венгерского правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт намерен оставаться в стороне от конфликта на Украине. Глава кабмина страны подчеркивал, что венгерские власти волнует в первую очередь безопасность собственных граждан.

«Венгрия должна оставаться в стороне от этого военного конфликта, потому что безопасность венгерского народа для нас важнее всего», — говорил Орбан во время видеообращения.

Россия 24 февраля объявила о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация носит вынужденный характер и направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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донбасс венгрия и россия украина и лднр
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