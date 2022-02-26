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Альфа-банк и «Открытие» попали под санкции Евросоюза

Экономика
Альфа-банк и «Открытие» попали под санкции Евросоюза
wikipedia.org  /  Lite / CC BY-SA 3.0

Брюссель, 26 февраля. Еще две российские финансовые организации включены в санкционный список Евросоюза. На этот раз ограничения затронули Альфа-банк и «Открытие».

Западные и европейские страны начали вводить санкции в отношении российских компаний на фоне обострения конфликта на Украине. Москва объявила о проведении спецоперации в Донбассе по просьбе глав ЛДНР, но этот шаг Запад воспринял негативно.

«ЕС ввел санкции в отношении Альфа-банка и "Открытия"», — говорится в документе.

Ранее Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении банка «Открытие». По информации представителей кредитной организации, санкции не окажут большого влияния на работу компании и не затронут счета клиентов.

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