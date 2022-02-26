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США официально ввели санкции против президента России

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 02:33
Политика
США официально ввели санкции против президента России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 26 февраля. Соединенные Штаты официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, уведомил Минфин государства.

Также официально начали действовать ограничения против министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки подтверждала намерения властей США по санкциям.

Помимо США, санкции против Владимира Путина ввели Евросоюз и Великобритания. Канада тоже заявила о начале действия ограничений, однако признала, что они носят символический характер.

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санкции путин сша лавров
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