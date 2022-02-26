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Украина запросила экстренный кредит у Международного валютного фонда

Экономика
Украина запросила экстренный кредит у Международного валютного фонда
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Киев, 26 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) получил заявку на экстренное финансирование от властей Украины, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

МВФ обладает рядом инструментов для оказания помощи Украине. По словам Георгиевой, рассматривается возможность финансовой поддержки Киева в рамках резервного соглашения на непогашенную сумму в 2,2 млрд долларов.

«В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властями, как можно им лучше всего помочь. Эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона», — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины и оказанию помощи республикам Донбасса. США встали на сторону Киева и пообещали продолжить оказывать ему военную помощь.

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