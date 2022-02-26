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США пригрозили «полными блокирующими санкциями» в отношении РФПИ

Экономика
США пригрозили «полными блокирующими санкциями» в отношении РФПИ
pixabay.com

Вашингтон, 26 февраля. Соединенные Штаты намерены ввести очередной пакет санкций в отношении Москвы. На этот раз они будут направлены против Российского фонда прямых инвестиций, сообщили в Белом доме.

Очередной пакет антироссийских санкций со стороны Запада связан с проведением военной спецоперации в Донбассе. Москва не раз заявляла, что у нее нет планов по оккупации украинских территорий, а целью операции является защита жителей Донбасса и демилитаризация Украины.

«Министр финансов США Джанет Йеллен также введет полноценно блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций — государственного финансового учреждения, которое функционирует как суверенный фонд национального благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в секторах с высоким ростом», — заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

Ранее Псаки подтвердила намерения Вашингтона ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Ограничительные меры затронут членов Совбеза страны.

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