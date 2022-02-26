Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 03:05
02:55
Политика
Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит
02:55
Технологии
Twitter временно не будет показывать рекламу жителям России и Украины
02:47
Политика
Небензя опроверг информацию о гибели украинцев из-за действий России
02:46
Политика
Василий Небензя: Украина стала пешкой в геополитической игре Запада
02:44
Политика
Небензя: за сутки от рук украинских силовиков погибли четыре мирных жителя Донбасса
02:41
Политика
Небензя назвал проект резолюции Совбеза ООН по Украине «антироссийским»
02:37
Политика
Посол в Оттаве: Россия ответит на санкции Канады в отношении Путина
02:31
Политика
Шойгу и Герасимов попали в санкционный список Госдепа США
02:30
Политика
Зеленский: Франция поддерживает отключение России от SWIFT
02:29
Экономика
ЕС ввел санкции против производителя самолетов «Су»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Москва заблокировала в СБ ООН резолюцию с осуждением операции России на Украине

Политика
Москва заблокировала в СБ ООН резолюцию с осуждением операции России на Украине
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

Нью-Йорк, 26 февраля. Несколько стран представили в СБ ООН резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. Москва наложила вето на этот проект.

Ряд стран, в том числе США и Украина, призвали прекратить специальную операцию. За резолюцию проголосовали 11 стран. Воздержались от принятия решения Китай, Индия и ОАЭ. Теперь планируется, что проект представят в Генассамблее ООН

Российская сторона проводит операцию по демилитаризации Украины в интересах граждан ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались агрессии Киева. Москва подчеркивала, что этот процесс вынужденный, но необходим для защиты мирного населения Донбасса. Западные страны Россию не поддержали.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Москва заблокировала в СБ ООН резолюцию с осуждением операции России на Украине
донбасс сб оон вето
Комментировать