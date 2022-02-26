Москва заблокировала в СБ ООН резолюцию с осуждением операции России на Украине

Нью-Йорк, 26 февраля. Несколько стран представили в СБ ООН резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. Москва наложила вето на этот проект.

Ряд стран, в том числе США и Украина, призвали прекратить специальную операцию. За резолюцию проголосовали 11 стран. Воздержались от принятия решения Китай, Индия и ОАЭ. Теперь планируется, что проект представят в Генассамблее ООН

Российская сторона проводит операцию по демилитаризации Украины в интересах граждан ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались агрессии Киева. Москва подчеркивала, что этот процесс вынужденный, но необходим для защиты мирного населения Донбасса. Западные страны Россию не поддержали.