ЕС запретил экспорт технологий для нефтяной отрасли и оборонного сектора России

Брюссель, 26 февраля. Евросоюз запретил экспорт технологий сразу для целого ряда отраслей в России.

Под ограничение попали технологии для нефтяной отрасли. Также введен запрет на экспорт на товары, необходимые для оборонного сектора. Помимо этого, Евросоюз ограничил доступ правительства Российской Федерации и Центробанка к рынку капитала союза.

К числу ограничений со стороны Евросоюза также относится заморозка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение по данному вопросу вступает в силу с 28 февраля.