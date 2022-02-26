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ЕС запретил экспорт технологий для нефтяной отрасли и оборонного сектора России

Экономика
ЕС запретил экспорт технологий для нефтяной отрасли и оборонного сектора России
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 февраля. Евросоюз запретил экспорт технологий сразу для целого ряда отраслей в России.

Под ограничение попали технологии для нефтяной отрасли. Также введен запрет на экспорт на товары, необходимые для оборонного сектора. Помимо этого, Евросоюз ограничил доступ правительства Российской Федерации и Центробанка к рынку капитала союза.

К числу ограничений со стороны Евросоюза также относится заморозка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение по данному вопросу вступает в силу с 28 февраля.

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