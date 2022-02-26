Басков, Машков, Канделаки: кто еще из звезд шоу-бизнеса поддержал спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля, а спустя три дня объявил о начале специальной операции, направленной на их защиту. Глава государства подчеркивал, что эта мера — вынужденная. Минобороны РФ уточняло, что гражданскому населению в ходе спецоперации ничего не угрожает. ФАН собрал подборку из мнений известных артистов и талантливых актеров, которые поддержали намерения российских миротворце освободить русскоговорящее население Украины от неонацистов и фашистов.

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«Золотой голос России», певец Николай Басков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, певица Маша Вебер и Елена Север, телеведущая Алла Довлатова и Тина Канделаки, юморист Стас Старовойтов, а также блогеры Амиран Сардаров и Эдуард Манучаров напомнили, что спецоперация России полностью соответствует международному праву.

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«Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности. Вместо того, чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо», — обратился к поклонникам Владимир Машков.

Prt Scr instagram.com / @alla_dovlatova

«Граждан России, то есть нас с Вами, европейские страны и США открыто считали людьми второго сорта (демонстрируя это во всем). Больше нет сил терпеть это издевательство! Хватит вытирать ноги о Россию!» — пишет в Instagram-блоге телеведущая Алла Довлатова.

Prt Scr instagram.com / @tina_kandelaki

«Когда вы видите посты в соцсетях со словами: «Ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!», поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние восемь лет. Вы удивитесь» — обличительно пишет тележурналист Тина Канделаки.

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Решение о ее проведении было принято Москвой в соответствии со статьей 51 части седьмой Устава ООН. Она распространяется не только на Россию как члена упомянутой организации, но и на ее союзников, которыми являются признанные Москвой Донецкая и Луганская народные республики.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отказаться от своих званий артистов, которые поддерживают киевский режим.