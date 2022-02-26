Сайт ФАН подвергся мощной DDOS-атаке

Санкт-Петербург, 26 февраля. Последний час в работе сайта редакция ФАН отмечает перебои.

Как удалось выяснить, организована мощнейшая DDOS-атака. Ее цель — помешать нашей работе. Предприняты все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную загрузку сайта Федерального агентства новостей. Вместе с нами атаке подверглись и многие СМИ РФ.

«Мы пока не хотим называть виновных, но есть подозрение, судя по IP-адресам, атака идет со стороны Украины», — заявила главный редактор сайта Кристина Масенкова.

Отметим, что ФАН входит в медиагруппу «Патриот», которая включает в себя СМИ из всех регионов России. Наши журналисты активно освещают события на Украине, показывая правду, что на самом деле происходит в Донбассе, а также в украинских регионах.