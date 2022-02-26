Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «B» до «CCC»

Вашингтон, 26 февраля. Долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте понижен до «CCC», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings .

До этого момента Киев находился на уровне «В». Причиной падения в рейтинге стали возросшие риски для внутренних и внешних финансов государства. Кроме этого, на потерю уровня повлияла ситуация с макрофинансовой и политической стабильностью на Украине, добавили в агентстве.

Украинский «Нафтогаз» сообщил о консервации целого ряда объектов «Укргаздобычи». Из-за этого шага соседнее государства будет терять до миллиона кубометров голубого топлива ежедневно.