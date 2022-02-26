Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 03:04
02:55
Политика
Небензя: украинские боевики используют мирных жителей как живой щит
02:55
Технологии
Twitter временно не будет показывать рекламу жителям России и Украины
02:47
Политика
Небензя опроверг информацию о гибели украинцев из-за действий России
02:46
Политика
Василий Небензя: Украина стала пешкой в геополитической игре Запада
02:44
Политика
Небензя: за сутки от рук украинских силовиков погибли четыре мирных жителя Донбасса
02:41
Политика
Небензя назвал проект резолюции Совбеза ООН по Украине «антироссийским»
02:37
Политика
Посол в Оттаве: Россия ответит на санкции Канады в отношении Путина
02:31
Политика
Шойгу и Герасимов попали в санкционный список Госдепа США
02:30
Политика
Зеленский: Франция поддерживает отключение России от SWIFT
02:29
Экономика
ЕС ввел санкции против производителя самолетов «Су»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «B» до «CCC»

Экономика
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «B» до «CCC»
Global Look Press  /  Petr Svarc/imageBROKER.com

Вашингтон, 26 февраля. Долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте понижен до «CCC», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings .

До этого момента Киев находился на уровне «В». Причиной падения в рейтинге стали возросшие риски для внутренних и внешних финансов государства. Кроме этого, на потерю уровня повлияла ситуация с макрофинансовой и политической стабильностью на Украине, добавили в агентстве.

Украинский «Нафтогаз» сообщил о консервации целого ряда объектов «Укргаздобычи». Из-за этого шага соседнее государства будет терять до миллиона кубометров голубого топлива ежедневно.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «B» до «CCC»
Комментировать