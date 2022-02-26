ВСУ нанесли удар минами по населенному пункту Лозовое

ВСУ нанесли удар минами по населенному пункту Лозовое

Донецк, 26 февраля. Украинские силовики обстреляли минами калибра 120 миллиметров населенный пункт Лозовое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с заявлением о проведении спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Силовики продолжают наносить удары по населенным пунктам республик.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. По направлению населенного пункта Лозовое выпущены три мины калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Еще один удар минами был осуществлен по населенному пункту Докучаевск. Всего украинские силовики выпустили восемь орудий калибром 82 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР.

Ситуация на Украине обострилась после признания Россией независимости территорий ЛДНР. После этого главы республики попросили у Москвы помощи, чтобы остановить агрессию киевского режима, направленную на мирных жителей Донбасса.

Автор: Иван Иванов