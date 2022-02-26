ВСУ нанесли удар минами по населенному пункту Лозовое

Донецк, 26 февраля. Украинские силовики обстреляли минами калибра 120 миллиметров населенный пункт Лозовое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с заявлением о проведении спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Силовики продолжают наносить удары по населенным пунктам республик.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. По направлению населенного пункта Лозовое выпущены три мины калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Еще один удар минами был осуществлен по населенному пункту Докучаевск. Всего украинские силовики выпустили восемь орудий калибром 82 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР.

Ситуация на Украине обострилась после признания Россией независимости территорий ЛДНР. После этого главы республики попросили у Москвы помощи, чтобы остановить агрессию киевского режима, направленную на мирных жителей Донбасса.