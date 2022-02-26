Мишустин, Медведев и Колокольцев попали в черный список ЕС

Брюссель, 26 февраля. Европейский союз в очередной раз обновил персональный черный список. На данный момент в него вошли еще три фамилии известных российских политиков.

Так, в список попал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. ЕС предполагает, что введение мер против известных в России и за рубежом людей сможет повлиять на решение Москвы проводить операцию по демилитаризации Украины.

Соответствующая специальная операция была инициирована по просьбе республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Киева. Россия приняла вынужденную меру, однако Запад не поддержал это решение.