Евросоюз опубликовал санкционный документ с Путиным и Лавровым

Брюссель, 26 февраля. Европейский союз официально ввел санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Запад начал вторую волну санкций против России. Ограничения носят экономический характер и направлены на ряд физических лиц, в том числе высокопоставленное руководство РФ.

Ранее Великобритания ввела рестрикции против Путина и Лаврова. Соответсвующее решение принял премьер-министр Борис Джонсон. Он объяснил, что поводом стала спецоперация России в Донбассе, которая началась 24 февраля.

В Кремле заявили, что действия в Донбассе стали вынужденной мерой, так как киевский режим поставил под угрозу безопасность России и мирных жителей республик. Путин заявлял, что намерен прекратить агрессию Украины, направленную против ЛДНР.