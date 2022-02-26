Совбез ООН приступил к очередному обсуждению обстановки вокруг Украины

Брюссель, 26 февраля. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в третий раз за неделю обсуждает накаленную ситуацию вокруг Украины. Прошлое заседание состоялось 23 февраля.

Второе заседание Совбеза прошло в среду вечером по инициативе главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Резидентом Москвы на встречах выступает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В четверг российская сторона объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, которую президент РФ Владимир Путин назвал вынужденной мерой. По словам главы государства, специальная военная операция преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты подверженных геноциду мирных граждан.