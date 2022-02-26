Нуланд: США не рассматривают вариант поставки оружия Украине для ее нападения на Россию

Вашингтон, 26 февраля. Вашингтон никогда не планировал поставлять оружие украинским военным для нападения с его помощью на Россию. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

При этом Вашингтон также готов сесть с Москвой за стол переговоров. Темой беседы, в первую очередь, должна стать ситуация на Украине, заявила Нуланд.

«Мы никогда не собирались и сейчас не собираемся отправлять на Украину оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию», — отметила американский представитель.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Свое заявление он сделал в режиме обращения к гражданам РФ в прямом эфире ночью 24 февраля. Позднее глава государства добавил, что появившиеся угрозы безопасности не оставили других способов реагирования.