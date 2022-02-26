ЕС приостановит упрощенную выдачу виз гражданам России

Брюссель, 26 февраля. Евросоюз заявил о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Решение о временном прекращении упрощенной выдачи въездных документов для граждан Российской Федерации вступит в силу с 28 февраля. На какой именно срок приостанавливается действия соглашения между Евросоюзом и Россией пока неизвестно.

Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина. Также ограничительные меры начнут действовать против главы МИД РФ Сергея Лаврова.