Минобороны России опровергло информацию о взломе сайта хакерами Anonymоus

Москва, 26 февраля. Министерство обороны РФ не подтвердило информацию о взломе сайта хакерской группой Anonymous и «похищении» персональных данных сотрудников.

В ведомстве отметили примитивность фейка, подчеркнув, что никакие списки персональных данных военнослужащих и других сотрудников не хранятся на серверах сайта в принципе. В Минобороны заявили, что это запрещено российским законодательством о котором украинцам ничего не известно.

«Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают "индивидуальных предпринимателей"», — добавили в ведомстве.

Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны на данный момент функционируют в штатном режиме, сообщили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что эта мера является вынужденной.