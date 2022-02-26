Зеленский: Киев договорился с мировыми лидерами о новой «значительной» помощи Украине

Киев, 26 февраля. Украина смогла достигнуть соглашения с некоторыми мировыми лидерами об оказании серьезной поддержки. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, не раскрывая подробности.

Госдепартамент США ранее заявил, что продолжит оказывать военную помощь Киеву. Как подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство, она будет включать технические средства и вооружения для противостояния с российской армией в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Донбасса. Он подчеркнул, что мера является вынужденной и направлена на «демилитаризацию» Украины.