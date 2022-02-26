Подоляк: Путин и Зеленский могут обсудить нейтральный статус Украины «с пакетом гарантий»

Киев, 26 февраля. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский через посредника могут рассмотреть нейтральный статус Киева. Соответствующее заявление сделал советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк в комментарии изданию «УНИАН».

По его словам, дата и место возможных переговоров может быть озвучена завтра утром. Посредником в консультациях между Путиным и Зеленским предложено выступить премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе», — заявил Михаил Подоляк.

В четверг, 24 февраля Москва дала старт спецоперации по защите Донбасса. Президент России Путин подчеркивал, что такая мера была вынужденной и преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты мирных граждан.