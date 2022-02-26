Депутат Водолацкий назвал очевидную причину ввода режима ЧС в некоторых регионах РФ

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснил в разговоре с ФАН, для чего губернаторы областей и регионов объявляют о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). По словам парламентария, такие меры руководители принимают лишь по одной очевидной причине.

«Каждый губернатор. Принимающий беженцев вводит режим ЧП лишь с одной целью ― для того чтобы использовать без задержек финансовые ресурсы, заложенные в бюджете на ЧС. Режим вводятся, чтобы оплачивать места проживания, продукты питания, товары первой необходимости и средства гигиены. Право на ввод ЧС дается, чтобы люди жили в комфортных условиях в Ростовской области. Там за четыре часа развернули пункты приема беженцев и обеспечили их нормальными условиями — был задействован спецперсонал, бригады поваров, открыты базы отдыха и пансионаты. Вся Россия откликнулась на призыв о помощи и поехала встречать беженцев», — говорит Водолацкий.

Напомним, что в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) власти Курской и Рязанской областей ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах. Ранее режим также был введен в Воронежской и Ростовской областях. На территорию Воронежской области уже прибыли 910 беженцев. Глава региона Александр Гусев отмечал, что количество приезжающих с востока Украины постоянно растет.