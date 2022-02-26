Премьер-министр Канады признал бессмысленность санкций против Путина

Оттава, 26 февраля. Канадские санкции против президента России Владимира Путина носят символический характер, заявил премьер страны Джастин Трюдо.

Политик предположил, что у российского лидера, вероятнее всего, нет недвижимости на территории Канады. Этот момент делает ограничительные меры, введенные государством против Путина, бессмысленными. Персональные санкции носят скорее символический характер, признал Трюдо.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила информацию о вводе санкций против президента России. Под ограничения также попали министр иностранных дел Сергей Лавров и члены Совбеза РФ.