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Премьер-министр Канады признал бессмысленность санкций против Путина

Политика
Премьер-министр Канады признал бессмысленность санкций против Путина
Федеральное агентство новостей

Оттава, 26 февраля. Канадские санкции против президента России Владимира Путина носят символический характер, заявил премьер страны Джастин Трюдо.

Политик предположил, что у российского лидера, вероятнее всего, нет недвижимости на территории Канады. Этот момент делает ограничительные меры, введенные государством против Путина, бессмысленными. Персональные санкции носят скорее символический характер, признал Трюдо.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила информацию о вводе санкций против президента России. Под ограничения также попали министр иностранных дел Сергей Лавров и члены Совбеза РФ.

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санкции путин трюдо
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