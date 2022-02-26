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Портал «Страна.ua» сообщил об опустевших полках в магазинах Киева

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 01:10
Общество
Портал «Страна.ua» сообщил об опустевших полках в магазинах Киева
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 26 февраля. Жители украинской столицы начали опустошать полки продуктовых магазинов. В некоторых точках нет хлеба и воды, пишет портал «Страна.ua».

Ситуация касается только тех магазинов Киева, которые продолжают работать на фоне обострения конфликта. России ведет военную спецоперацию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. На фоне происходящего местные жители закупаются продуктами впрок.

«АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии - элитный дорогой алкоголь», — отмечает издание.

Чтобы урегулировать конфликт на Украине, президент страны Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Россией. Темами станут мир и прекращение огня.

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