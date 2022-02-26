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Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Москвой
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Спецкор Сладков в Донбассе

Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Москвой

Политика
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Москвой
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 февраля. Соединенные Штаты готовы вернуться к переговорам с Россией. Однако они могут состояться лишь при одном условии, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Так, Вашингтон сядет за стол переговоров, если только к этому будет готова российская сторона, отметила она. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной операции в Донбассе. Он отметил, что это является вынужденной мерой. Свое решение глава государства обосновал демилитаризацией и денацификацией Украины, а также стремлением защитить граждан республик Донбасса.

Ранее о готовности к переговорам с Россией сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что принял предложение главы РФ и намерен обсудить прекращение огня.

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