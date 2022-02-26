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МИД России: отношения с Западом приблизились к точке невозврата

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 01:14
Политика
МИД России: отношения с Западом приблизились к точке невозврата
Telegram  /  Мария Захарова

, 26 февраля. Москва в отношениях с Вашингтоном и Западом подошла к черте, после которой следует точка невозврата, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РФ действует исходя из собственных интересов и соображений безопасности. Москва поступает так, как будет выгодно для российского народа, отметила дипломат.

«Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности», — высказалась представитель МИД.

Когда США отказались от предложения, России задала вопрос о гарантиях. И только после блокировки этой опции США и коллективным Западом Москва начала действовать в собственных интересах.

«Да, это не наш выбор. Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата», - заключила Захарова.

Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего призвал Киев сдержать националистов на Украине. Это необходимо для переговоров с Россией, считает он.

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