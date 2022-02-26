Минцифры Украины призвало заблокировать App Store для россиян

Киев, 26 февраля. Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к генеральному директору компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать App Store на территории России. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Просьба связана с недавним заявлением российского президента Владимира Путина. Ранее он объявил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, основной целью является защита жителей Донецкой и Луганской республик, подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинской армии. Федоров также призвал Кука прекратить поставки продукции Apple на территорию России.

Ранее американский производитель электроники Dell сообщил, что приостанавливает продажи своей продукции. Данное решение касается России и Украины.