Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ответил в разговоре с ФАН, грозит ли россиянам геноцид со стороны Украины и Запада. Ранее сообщалось, что основной целью ВСУ является «зачистка» Донбасса от русскоязычного населения. Его украинские войска хотят вытеснить на территорию РФ примерно за пять дней.

Парламентарий уверен, что за негативные настроения в стране ответственны наемники из Польши, Болгарии, Украины, Англии и США, которые «прошли огонь и воду». У Водолацкого нет сомнений, что неонацисты и бандеровцы будут гнать солдат ВСУ, как «пушечное мясо».

Федеральное агентство новостей /

«Со стороны украинцев не может быть геноцида. У наших народов один “корень”. Европа и США старались сравнивать людей одной вероисповедания, одной культуры, языка. Сейчас Западу представился уникальный шанс стравить два братских народа в кровавую бойню и воевать до последнего украинца. Частные военные компании, направленные из Польши, Болгарии, Украины, Англии и США прошли огонь и воду. У них только одно желание ― убивать. Зеленский подчиняется и получает деньги из Госдепартамента. «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) во главе с Ярышем считают Зеленского клоуном. Сегодня внуки и правнуки тех, кто сражался с фашистами, может ждать такая же участь. Неонацисты и бандеровцы будут гнать солдат ВСУ как пушечное мясо», — заявил Виктор Водолацкий.

Собеседник ФАН уверен, что англосаксы, к которым относится Великобритания, ждут скорой гибели украинцев: от колоссальных потерь соперники по политической арене будут чувствовать радость и воодушевление. Однако Россия не останется в стороне, ведь в Донбассе живет более трех миллионов наших соотечественников, среди которых русскоговорящее население.

Ранее разведка Народной милиции ДНР обнародовала план наступательной операции ВСУ в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.