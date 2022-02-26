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Канада анонсировала введение санкций против Путина и Лаврова

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 00:55
Политика
Канада анонсировала введение санкций против Путина и Лаврова
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Оттава, 26 февраля. Канадское правительство наложит санкционные ограничения на президента России и главу МИД РФ Владимира Путина и Сергея Лаврова. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Решение канадской стороны связано с проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса. Тремя днями ранее Трюдо также заявил, что Оттава ввела первый раунд экономических санкций за признание Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы запретим канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними», — заявлял премьер-министр Канады.

В четверг российская сторона объявила о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что подобная мера носит вынужденный характер и преследует цели «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты мирного населения от геноцида.

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